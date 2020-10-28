Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Ayvalık Polisi'nin ilçedeki uyuşturucu satıcılarına yönelik amansız mücadele kapsamında, ekipler 2 gün önce S.K. ve M.K isimli şahısların İzmir'den Ayvalık'a yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, iki uyuşturucu satıcısının kiraladığı otomobili teknik ve fiziki şekilde takibe alarak Ayvalık girişinde kıskıvrak yakaladı. Ekipler, araçta yaptıkları aramalarda 14 adet Blister ve 3 şarjör halinde toplam 826 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan S.K ve M.K haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Yapılan duruşmanın ardından M.K isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu çalışmanın ardından bugünde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri; E.B ve T.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

Ekiplerin E.B isimli şahsın ev ve işyerinde yaptıkları aramalarda satışa hazır halde esrar maddeleri ele geçirildi. Aynı operasyonda diğer şahıs T.K.'nın evinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu tartımında kullanılan bir adet hassas terazi, 80 grama yakın esrar, 20 gram kenevir tohumunun yanı sıra uyuşturucu paketlemede kullanmak amaçlı kilitli şeffaf poşetler ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.K isimli şahıs ise tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarının kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği bilgisi edinildi. - BALIKESİR