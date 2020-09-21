Son dakika haberi: Ayvalık'ta ev yangınına itfaiye müdahalesi - Son Dakika

Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezindeki Hayrettinpaşa Mahallesi 13. Nisan Caddesi 19. Sokakta bulunan iki katlı evde ilk belirlemelere göre klimadaki elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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