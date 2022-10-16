Son dakika haberleri... Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru memleketi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru memleketi Eskişehir'de toprağa verildi

16.10.2022 14:40

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 22 yıllık polis memuru Hakan Duyar (47) memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 22 yıllık polis memuru Hakan Duyar (47) memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde beyin kanaması geçirmesinin ardından sevk edildiği Edremit ilçesindeki özel hastanede yaşamını yitiren Duyar'ın naaşı, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Eskişehir'in Mihalgazi ilçesi Bozaniç Mahallesi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, polis memuru Hakan Duyar'ın yakınları, Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz, Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatını kaybeden polis memuru Hakan Duyar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Son Dakika | Ayvalık'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru memleketinde toprağa verildi Son Dakika | Ayvalık'ta beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru memleketinde toprağa verildi BEYİN KANAMASINDAN ÖLEN TRAFİK POLİSİNİN CENAZESİ, ESKİŞEHİR'E GÖNDERİLDİ BEYİN KANAMASINDAN ÖLEN TRAFİK POLİSİNİN CENAZESİ, ESKİŞEHİR'E GÖNDERİLDİ
Kaynak: AA

Eskişehir, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru memleketi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru memleketi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika
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