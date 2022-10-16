Burada düzenlenen törene, polis memuru Hakan Duyar'ın yakınları, Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz, Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru memleketi Eskişehir'de toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.