Son dakika haberi: Ayvalık'ta tam kapanma günlerinde polis denetimleri hız kesmedi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, pandemi önlemleri kapsamında gerçekleşen tam kapanma günlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler denetim çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.

İlçe merkezinde ve kontrol noktalarında çarşı ve mahalle bekçilerinin de destek verdiği denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde araç kullanan ve sokaklarda gezinen vatandaşların izin belgeleri incelendi.

Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında yasal işlemleri uygulayan ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde de birçok suçluyu da ele geçirmeyi başardı.

Asayiş açısından polis ve bekçilerin aldıkları sıkı önlemler nedeniyle ilçe genelinde ciddi bir olayın yaşanmadığı öğrenilirken, denetime tabi tutulan sürücülerle vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Ayvalıklı işletmeci Şenol Kaymak, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin tam kapanma ve bayram süresince çok yoğun mesailer harcadığını ve bu sayede de ilçede büyük çapta asayiş olaylarının yaşanmadığına işaret ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsine kolaylık versin. Denetimlerden bir vatandaş olarak son derece memnunum. Sağolsun Ayvalık halkı da kısıtlamalara olabildiğince uyuyor. Ama daha fazla uyulması gerekiyor" diye konuştu. - BALIKESİR