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Son dakika! Ayvalıkgücü Belediyespor'dan dev transfer - Son Dakika

Son dakika! Ayvalıkgücü Belediyespor'dan dev transfer

25.06.2021 17:09

Gelen son dakika haberlerine göre - Ayvalıkgücü Belediyespor'dan dev transfer Türk voleybolunun önemli antrenörlerinden Gökhan Edman, Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşme imzaladı.

- Ayvalıkgücü Belediye spor'dan dev transfer

BALIKESİR - Türk voleybolunun önemli antrenörlerinden Gökhan Edman, Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşme imzaladı.

Ayvalıkgücü Belediyespor kulüp binasında Kulüp Başkanı Suat Taş ile kendisini resmen kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Gökhan Edman'ın voleybol takımına getirilmesi ilçedeki spor camiası tarafından da memnuniyetle karşılandı.

İmza töreni öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Suat Taş, yaptıkları teklifi kabul eden Gökhan Edman'a teşekkür ederek, "Kendisiyle çalışmak bizim için çok büyük onurdur. Çünkü kendisi Türk voleybolunda bir efsanedir. Ülkemizin köklü kulüplerinden Eczacıbaşı ve Galatasaray gibi takımları çalıştırmış ve birçok başarılara imza atmıştır. İnanıyorum ki; voleybol takımımızda da aynı başarıları sağlayacaktır. Kendisi Ayvalık'a yerleşti. Bu yönden çok şanslıyız" dedi.

1981 yılından bu yana voleybol antrenörlüğü yaptığını kaydeden Gökhan Edman ise, "3 yıldan bu yana Ayvalık'ta yaşıyorum. 3 yıl önce profesyonel kariyerime bir süre ara vermek istedim. Bu süreçte bu güzel ilçedeki voleybolu ve Ayvalıkgücü Belediyespor takımını yakından takip ediyorum. Ayvalık, sadece voleybol branşında değil sporun birçok branşında çok büyük potansiyeli olan bir ilçe. Tabi Ayvalıkgücü hem futbolda hem de voleybolda ve hemen arkasından da basketbolda sporun lokomotifi olarak görünüyor. Sağ olsun buradaki hocalarımız da çok güzel bir altyapı oluşturmuşlar. Hedefimiz Ayvalık'ın çocuklarına öncelikle sporu sevdirmek, sporcu karakteri, sporcu görüşü ve sporcu disiplini kazandırmaktır. Sonrasında da iyi sporcular yetiştirmek, turizm kenti olan Ayvalık'ı aynı zamanda spor kenti haline getirebilmeyi arzuluyoruz. Tabi bunun için voleybol ile başlamak istiyoruz. Umarım çok kısa sürede alt yapıdan birçok sporcuyu yetiştirip voleybola kazandırarak, yenilerini voleybola başlatarak, Ayvalık için katma değer üretmeliyiz" diye konuştu.

Gökhan Edman'ın kariyeri başarılarla dolu

Antrenörlük kariyerinde altyapı çalışmalarında küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde birçok kez Türkiye Şampiyonlukları kazanan kırmızı-beyazlı takımın yeni hocası Gökhan Edman, okullar arası voleybol liglerinde Türkiye Şampiyonlukları ve 1989-90 öğretim yılında Üsküdar Kız Lisesi ile Liseler arası Dünya Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonluğu kazandı. Eczacıbaşı A Bayan Takımı ile bir sezonu yenilgisiz tamamlama başarısı gösterdi. Aynı takım ile iki kez Türkiye Lig Şampiyonluğu ve iki kez Türkiye Kupası kazandı. 1998-99 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübü A Bayan Takımı antrenörü olarak voleybol branşında ilk kez Avrupa Şampiyonu (CEV Cup) olma başarısını elde etti. Bu şampiyonluk Türkiye'de takım sporlarındaki ilk Avrupa şampiyonluğu olarak tarihe geçti. 1999-2000 sezonunda yine Eczacıbaşı Bayan Takımı ile Şampiyonlar Ligi Final Four'una kalarak 3.'lük kazandı. 2009-2010 sezonunda Galatasaray A Bayan Takımı ile CEV kupasında Avrupa 3.lüğü yaşadı. A Bayan Milli Takımının 98, 2002 ve 2003 yıllarında Spring Cup şampiyonu olan teknik kadrosunda yer aldı. Alt yapılarda çalıştığı süre boyunca birçok oyuncu yetiştirdi ve milli takımlara kazandırdı. Son olarak 2012 yılında Genç Bayan Milli Takımı ile Gençler Avrupa Şampiyonu olma başarısını yakaladı.

Son dakika! Ayvalıkgücü Belediyespor'dan dev transfer
Son dakika! Ayvalıkgücü Belediyespor'dan dev transfer
Son dakika! Ayvalıkgücü Belediyespor'dan dev transfer
Son dakika! Ayvalıkgücü Belediyespor'dan dev transfer

Ayvalıkgücü Belediyespor, voleybol, Türkiye, Ayvalık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Ayvalıkgücü Belediyespor'dan dev transfer - Son Dakika Spor


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