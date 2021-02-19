Son dakika haberi... Azerbaycan Başbakanı Asadov, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ardından konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Azerbaycan Başbakanı Asadov, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ardından konuştu (2) Açıklaması

19.02.2021 18:55
Son dakika haberi... Azerbaycan Başbakanı Asadov, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ardından konuştu (2) Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri: Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı ile ilgili "Önemli kararlar kabul edildi, protokol imzalandı ve eylem planı onaylandı.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı ile ilgili "Önemli kararlar kabul edildi, protokol imzalandı ve eylem planı onaylandı. Siyasi ilişkilerimiz konusunda geniş fikir alışverişi yapıldı. İlişkilerimizin stratejik özellik taşıdığına ve iki kardeş halkın iradesini yansıttığına bir kez daha emin olduk." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Asadov, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile samimi bir görüşme yaptığını söyledi.

Bugünkü toplantının Azerbaycan ve Türkiye'nin fikirlerinin tüm konularda örtüştüğünü bir kez daha gösterdiğini belirten Asadov, "Birçok konuyu müzakere ettik. Gündemimiz yeteri kadar genişti. Hiçbir konuda hiçbir fikir ayrılığı oluşmadı. Niyetimiz, amacımız birdir. Bu da, Türkiye ve Azerbaycan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da başarıyla gelişsin ve ülkelerimiz daha da güçlü olsun diyedir." şeklinde konuştu.

Bugün birçok konuyu geniş şekilde ele aldıklarını aktaran Asadov, "Önemli kararlar kabul edildi, protokol imzalandı ve eylem planı onaylandı. Siyasi ilişkilerimiz konusunda geniş fikir alışverişi yapıldı. İlişkilerimizin stratejik özellik taşıdığına ve iki kardeş halkın iradesini yansıttığına bir kez daha emin olduk." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Yukarı Karabağ'da Azerbaycan'ın "muhteşem zaferinin" de konuşulduğunu söyleyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkına teşekkürlerini ileten Asadov, "Bu büyük siyasi ve manevi destek bize ek güç verdi. Bu destek tüm dünyaya Azerbaycan'ın yalnız olmadığı ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğu hususunda mesajdı." dedi.

"Ekonomik ve ticari alanda ilişkilerimizi geliştirme niyetindeyiz"

İki ülke ekonomik ilişkilerinin büyük potansiyeli olduğunu vurgulayan Asadov, bu potansiyelin değerlendirilmesi ve iki ülke halkının refahının yükseltilmesi için bundan sonra da ilişkileri sürdüreceklerini kaydetti.

Azerbaycan Başbakanı Asadov, "Biz, ekonomik ve ticari alanda ilişkilerimizi geliştirme niyetindeyiz. Dünkü ve bugünkü toplantılarda her iki taraf bunu istediğini teyit etti. Geçen sene Bakü'de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda imzalanan ve artık her iki ülke tarafından onaylanan Tercihli Ticaret Anlaşması rolü bu açıdan takdire şayandır. Karşılıklı sermayelerden memnuniyet duyuyoruz ve bu devam edecektir. Çünkü bu yatırımlar halklarımızın refahı içindir." dedi.

Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının sadece kimlik belgeleriyle ziyaret edilmesiyle ilgili anlaşmanın onaylandığını kaydeden Asadov, "Bu adım ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tüm alanlarına yeni nefes verecektir. Ticaret hacminin, yatırımların, turist akınının artmasına olumlu katkı yapacaktır. Bu karar halklarımızın birbirine daha da yakınlaşmasına hizmet edecektir." diye konuştu.

"Pandemiye rağmen geçen sene ulaştırma alanındaki iş birliğimiz başarılı olmuştur"

Asadov, görüşmelerde ulaştırma alanındaki iş birliklerini aldıklarını aktararak, "Pandemiye rağmen geçen sene ulaştırma alanındaki iş birliğimiz başarılı olmuştur. Birçok ülke arasında transit ulaşım durdurulsa da Azerbaycan ve Türkiye bu yöndeki iş birliğini sürdürdü ve biz bu alanda artış elde etmeyi başardık." dedi.

Azerbaycan topraklarının Ermenistan işgalden kurtarılması ile oluşan yeni jeopolitik ve jeoekonomik gerçekler konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Asadov, Bu gerçeklerin iki kardeş ülke arasındaki ilişkilere yeni nefes vereceğini ve ekonominin güçlenmesine hizmet edeceğini belirtti.

"Türk şirketleri artık önemli altyapı projelerinin yapımına başladı"

Asadov, Yukarı Karabağ'da işgalden kurtarılan bölgede yeniden imar çalışmalarının başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Anlaşmalar imzalandı. Türk şirketleri de projelerde yer aldı. Türk şirketleri artık önemli altyapı projelerinin yapımına başladı. Dün iş adamlarımızla bir araya gelerek ilişkilerimizin geleceği için atılacak adımları müzakere ettik. Çeşitli alanlarda iş birliklerini öngören birçok anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşebbüsüne göre Azerbaycan bölgede yeni bir iş birliği platformu oluşturulmasını öneriyor. Bu çok taraflı platform, gelecek için büyük perspektifler vadetmektedir ve bölgenin tüm ülkeleri için faydalı olacaktır."

Azerbaycan Başbakanı Asadov, toplantının ikili ilişkilerin gelişmesine ve ivme kazanmasına imkan vereceği ve yeni iş birliği olanakları sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde" Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün en yüksek zirveye ulaştığını ifade eden Asadov, "Devlet başkanlarımız arasındaki samimi dostluk ve kardeşlik ilişkisi ile güven ve itimat, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin başarılı gelişimine olumlu etki gösteren en önemli etkendir. İş birliğimiz tüm alanları kapsıyor ve çok iyi sonuçlar verecektir." dedi.

Asadov, "Başlıca hedefimiz ticaret hacmimizi 2023'e kadar 15 milyar dolara ulaştırmaktır. Bu ilk önce bizlere ve iş adamlarımıza bağlıdır. Bizler bunun için gereken tüm ortamı oluşturmaya söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Azerbaycan, Müzakere, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Azerbaycan Başbakanı Asadov, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ardından konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika


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