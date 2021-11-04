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Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 8. Küresel Bakü Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 8. Küresel Bakü Forumu'nda konuştu Açıklaması

04.11.2021 10:55
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 8. Küresel Bakü Forumu'nda konuştu Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyada aşıya erişimdeki adaletsizliğe dikkati çekerek, tüm ülkelere aşı edinmeleri için eşit şartların sağlanması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyada aşıya erişimdeki adaletsizliğe dikkati çekerek, tüm ülkelere aşı edinmeleri için eşit şartların sağlanması gerektiğini belirtti.

Aliyev, Bakü'de düzenlenen 8. Küresel Bakü Forumu'nda yaptığı konuşmada Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Dünyada aşıya erişimdeki adaletsizliğe işaret eden Aliyev, "Bazı ülkeler 3. dozu uygulamaya başlarken bazı ülkeler daha ilk dozları tamamlayamadı. Tüm ülkelere aşı edinmeleri için eşit şartlar sağlanmalı." dedi.

2. Karabağ Savaşı'ndan da bahseden Aliyev, "Karabağ sorunu çözüldü. Bu sorunu Azerbaycan kendi başına çözdü. Azerbaycan, BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) kararlarını kendi uyguladı. Maalesef bu kararlar 27 yıldır kağıt üzerinde kalmıştı. Eğer kendimiz hareket etmeseydik, daha 27 yıl kağıt üzerinde kalacaktı. Biz uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak topraklarımızı işgalden kurtardık." diye konuştu.

Aliyev, uluslararası kuruluşların, savaş öncesinde Ermenistan yönetiminin provokatif açıklamalarına sessiz kaldığını dile getirerek, "Paşinyan, 'Karabağ Ermenistan'dır' dedi. Bu müzakerelerin bitmesi demekti. Dönemin Ermenistan Savunma Bakanı 'yeni topraklar için yeni savaş' şeklinde Azerbaycan'ı tehdit etti. AGİT ( Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu bu açıklamalar üzerine sustu. Provokasyonlar sürünce biz karşı saldırı başlattık. Topraklarımızdan çıkma takvimi verdiklerinde saldırıyı durduracağımızı söyledik. Ermenistan yönetimi, 7 bin askerini kaybettikten sonra bunu anladı ve yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attı." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait yerleşim birimlerini yıktığını, talan ettiğini hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti:

"Biz şimdi işgalden kurtarılan toprakları imar ediyoruz. 1 milyondan fazla soydaşımızı topraklarımıza döndüreceğiz. Askeri gücümüz çatışmanın çözümü için başlıca neden oldu. Şimdi çatışma sonrası dönemdeyiz. Şimdi Ermenistan'a barış anlaşması önerisinde bulunduk. Fakat henüz bir yanıt alamadık. Sınırların belirlenmesi ve çizilmesi çalışmasına başlamayı önerdik. Bu konu da yanıt bulmadı henüz. Azerbaycan, maksimum düzeyde yapıcı yaklaşım sergiliyor. Her şey Ermenistan'ın tutumuna bağlı olacaktır. Biz barış anlaşması üzerine çalışmaya, barış imzalamaya hazırız. Sayfayı çevirmeye hazırız."

"TAP'ın faaliyete geçmesi Azerbaycan için tarihi başarı oldu"

Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyan Güney Gaz Koridoru'ndan da bahseden Aliyev, şu bilgileri verdi:

"Güney Gaz Koridoru'nun son ayağı TAP (Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı), 31 Aralık 2020'de faaliyete geçti. Bu Azerbaycan için tarihi başarı oldu. Bu Avrupa enerji güvenliğinin önemli etkenidir. Güney Gaz Koridoru Avrupa'da kaynakların çeşitlendirilmesi demektir. Azerbaycan bu yılın 10 ayında Güney Gaz Koridoru ile 14 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti."

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen forumun açılışına Türkiye'den AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

En az 40 ülkeden yaklaşık 300 katılımcının yer aldığı forum, 6 Kasım'a kadar devam edecek.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 8. Küresel Bakü Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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