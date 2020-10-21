Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da 9 köyü daha Ermeni işgalinden kurtarldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun iki bölgede 9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cesur Azerbaycan ordusu Fuzuli bölgesine bağlı Gegegözlü, Aşağı Seyidahmedli, Zargar köylerini kurtardı. Cebrayıl bölgesinin Baland, Papi, Tulus, Hacılı, Tinli köylerini de işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.