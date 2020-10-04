Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev : Cebrail kenti işgalden kurtarıldı
Son dakika dünya haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'daki Cebrail kentinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail kentini ve bölgedeki birkaç köyü kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler ! Karabağ Azerbaycan'dır !" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:03 - Kaynak: DHA
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