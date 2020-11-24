Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 27 yıl sonra Ağdam'a ilk ziyaret

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başlayan savaş 44 günde Ermenistan'ın tarihi mağlubiyetiyle sona ererken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve First Lady Mehriban Aliyeva, 27 yıl sonra Ağdam'ı ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, 27 yıl sonra Ağdam'a tarihi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla Ağdam'da temaslarda bulundu.Azerbaycan First Lady'si Mehriban Aliyeva da sosyal medyadan İlham Aliyev'le Ağdam ziyaretlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Ağdam'daki Ulu Cami'yi ziyaret eden Aliyev çifti, camide dua etti.

"BURAYI TEK KURŞUN ATMADAN ALDIK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam'a 27 yıl sonra geldiğini burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını ifade etti. Aliyev, düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını kaydetti.Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlattı.