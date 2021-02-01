Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Kovid-19 aşısı konusunda Batılı ülkelere "adaletsizlik" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Kovid-19 aşısı konusunda Batılı ülkelere "adaletsizlik" eleştirisi Açıklaması

01.02.2021 19:19
Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Kovid-19 aşısı konusunda Batılı ülkelere

Son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda Batılı ülkeleri adaletsiz davranmakla eleştirerek, "Sanki gayriresmi bir neo-sömürgecilik dönemine veya ilan edilmemiş bir sömürgeleştirmeye tanık oluyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda Batılı ülkeleri adaletsiz davranmakla eleştirerek, "Sanki gayriresmi bir neo-sömürgecilik dönemine veya ilan edilmemiş bir sömürgeleştirmeye tanık oluyoruz." dedi.

Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada, aşı konusunda bazı ülkeler arasında yaşanan krizlerin tedirginlik verici olduğunu belirtti.

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan aşı krizine de değinen Aliyev, bu ülkelerin bugüne kadar çok yakın olduğunu, dolayısıyla yaşananların ortaya birtakım sorular çıkardığını kaydetti.

Aliyev, AB'nin İngiltere'yi ürettiği aşıyı adaletsiz şekilde dağıtmakla suçladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İngiliz vatandaşlarının yüzde 13'ünün, AB vatandaşlarının ise yüzde 2'sinin aşı olduğu belirtildi. bu durumda İngiltere'de temmuza, AB'de ise ekime kadar nüfusun yüzde 75'ine aşı sağlanacak. Bazı kısıtlamaların da uygulandığını gördük. Bazı üretim alanları Avrupa'da kuruldu. Bu yüzden böyle bir kriz ortaya çıktı. Gelişmiş ülkeler bu aşıları adil bir şekilde paylaşamıyor ve karşılıklı suçlamalarda bulunuyorlarsa diğer ülkeler ne düşünmeli? Yoksul ülkelere, gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarına kim yardım edecek? Bunu düşünen yok. Birçok gelişmiş ülkenin liderinden bugüne kadar bu yönde bir çağrı duymadım."

Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı olarak bu konuyu uluslararası arenada gündeme getirdiğini ifade eden Aliyev, "Bu alanda da sorumlu bir ülke olarak hareket ediyoruz ve sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Aşı için mücadele daha da artabilir ve bunun da çok trajik sonuçlara yol açması mümkündür." uyarısında bulundu.

Aliyev, özellikle zengin ülkeler arasındaki aşı mücadelesinin, üreticiler üzerinde de olumsuz bir etki bıraktığını, birçok ülkenin vatandaşlarını bu aşılardan mahrum ettiğini söyleyerek, "Bu durum ayrıca, ülkeler arasındaki güvensizliği alevlendiriyor. İngiltere ve AB krizinden başka örnekler de var. Örneğin, gelişmiş ülkeler dünya nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturuyor. Fakat bu ülkeler dünyadaki aşıların yüzde 53'ünü sipariş etti. Yani hala bir adaletsizlik, bir eşitsizlik var." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın 38 milyon nüfusa sahip olduğunu fakat 154 milyon aşı sipariş ettiğini bildiren Aliyev, şunları söyledi:

"Bu ülke vatan savaşımızda Ermenistan'ı, işgalciyi destekliyordu. Bayraktar SİHA'larının kameralarının Türkiye'ye ihracatına haksız şekilde ambargo koymuştu. İşte 38 milyonluk bu ülke 154 milyon aşı sipariş ediyor ve parasını ödüyor. Demek ki 120 milyon insan aşısız kalacak. Onlar hastalanacak ve ölecekler. Bunların ise umurunda değil. Bunlar bencil davranarak kendi çıkarlarını güvence altına almak istiyorlar. Bu durumda nasıl bir demokrasiden bahsedebiliriz? Nasıl bir adalet, merhamet, insan haklarından bahsedebiliriz? Bu, fakir ülke halklarının haklarının ihlal edildiği, sağlıklarının tehlikeye düştüğü anlamına gelir."

Aliyev, bu durumun sadece salgınla bağlantılı olmadığını vurgulayarak, "Bunun çok derin kökleri vardır ve tesadüfi değildir. Çünkü bu derin kökler bizi sömürge dönemine götürüyor. Sanki gayriresmi bir neo-sömürgecilik dönemine veya ilan edilmemiş bir sömürgeleştirmeye tanık oluyoruz. Bunun başka adı yok. Bu durumda, bu ülkelerin birine bir şey söylemek, birini bir şeyle suçlamak için manevi bir hakkı var mı? Bu bencillik, vicdansızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlantısızlar Hareketine başkanlık eden Azerbaycan'ın bu noktada sessiz kalmayacağını vurgulayan Aliyev, şöyle konuştu:

"Bağlantısızlar Hareketi üyelerine çağrıda bulunuyorum. Sesimize ses versinler bu konuyu uluslararası arenada, BM'de gündeme getirelim. Dünya Sağlık Örgütüne başvurmalıyız, şirketlere başvurmalıyız, bu uygulamadan vazgeçmeleri için zengin ülkelere başvurmalıyız. Bu haksızlıktır. Bu göz ardı edilemez. Azerbaycan, BM'den sonra en büyük ikinci kurumun dönem başkanı olarak bu konuda sözünü söylemeye devam edecek."

Avrupa Birliği, İlham Aliyev, Azerbaycan, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Kovid-19 aşısı konusunda Batılı ülkelere 'adaletsizlik' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Mostafa Mohamed'e toplam 8 milyon lira ödeyecek Kırmızı Oda Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz'i kadrosuna kattı Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood: Tacizcimin adı Marilyn Manson, beni yıllarca korkunç şekilde istismar etti Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti
Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde yaşananları tek tek anlattı Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde yaşananları tek tek anlattı         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi         
19:52
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 ve 12 sınıflarda 1 Mart'ta, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 ve 12 sınıflarda 1 Mart'ta, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak         
19:32
Başakşehir, Galatasaray ile adı anılan Ndayishimiye'yi renklerine bağladı Başakşehir, Galatasaray ile adı anılan Ndayishimiye'yi renklerine bağladı         
19:10
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den 15 milyon TL kazanacak İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den 15 milyon TL kazanacak         
18:54
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı! HDP'li Hüda Kaya polislere vurdu Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı! HDP'li Hüda Kaya polislere vurdu         
17:56
Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor Çift cinsiyetli doğan ikiz oğlaklar görenleri şaşırtıyor         
17:09
Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak         
16:23
Azerbaycan, kimlik belgeleri seyahate onay verdi Azerbaycan, kimlik belgeleri seyahate onay verdi         
15:39
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı         
15:34
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 20:30:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Kovid-19 aşısı konusunda Batılı ülkelere "adaletsizlik" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei