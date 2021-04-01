Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Son dakika haberler... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya takdim etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya takdim etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Azerbaycan'ın 2. Dağlık Karabağ savaşında zafere ulaşmasında büyük pay sahibi olan Bayraktar TB2 SİHA'ları nedeniyle Selçuk Bayraktar'a Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından madalya takdim edildi. Azerbaycan'ın 44 gün süren savaşta Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonda Türk Bayraktar TB2 SİHA'ları önemli bir rol oynamıştı. - BAKÜ

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