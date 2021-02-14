Son dakika haber! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli, Zengilan, Laçın ve Cebrayıl illerini ziyaret etti.

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü.

İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

Kurtarılan yerleşim birimlerinin imar sürecinin artık başladığını ifade eden Aliyev, işgal döneminde bu bölgelerdeki ormanların Ermenilerce yok edildiğini belirtti.

Tüm şehirlerin planlarının hazırlandığını, bu planların kendisine sunulduktan sonra müzakere edileceğini bildiren Aliyev, hemen akabinde imar çalışmalarına başlayacaklarını ifade ediyor.

Aliyev, Zengilan'ın Ağalı köyünde ilk "akıllı köy" projesine start vereceklerini bildirerek imar edilecek ik köyün de burası olacağını kaydediyor.

Bir diğer görüntüde Besitçay Devlet Korusunda çınar ağacı dikerek buranın da yeniden kurulmasına start verdiklerini ifade eden Aliyev, burada bulunan yaklaşık 300 yıllık çınarların işgal döneminde Ermenilerce kesildiğini bildiriyor.

Aliyev, Besitçay nehrine balık bıraktıklarını söyleyerek bölgenin zengin su kaynaklarının bundan sonra Azerbaycan halkına hizmet edeceğini ifade ediyor.

Ermenilerin işgal döneminde bazı bölgelerde yasadışı iskan edildiğini hatırlatan Aliyev, onların çok kötü şartlarda yaşadığını kaydediyor.

Aliyev, yasadışı iskanın da savaş suçu olduğunu vurgulayarak, "Düşman tüm bu savaş suçları nedeniyle hak ettiğini buldu. Uluslararası seviyede de hesap verecektir." diyor.

Ermenilerin işgal döneminde gerçekleştirdiği yıkımı "Vandalizm" ve "barbarlık" olarak nitelendiren Aliyev, tüm bölgeleri kısa zamanda yeniden kuracaklarını belirtiyor.

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerin tarım potansiyelinin de büyük olduğunu belirterek bu Ermenilerin işgal döneminde burada 90 bin hektar alanda tahıl ektiğini bildiriyor.

Laçın'ın Gülebirt köyünde hidroelektrik santralin açılışına katılacağını bildiren Aliyev, kısa sürede inşa edilen bu santralin işgalden kurtarılan bölgelerdeki ilk santral olacağını kaydediyor.

Görüntüler, Aliyev'in Gülebirt köyünde Azerbaycan bayrağını öpmesi ve göndere çekmesiyle sona eriyor.