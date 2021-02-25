Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı" - Son Dakika

Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı"

25.02.2021 16:11
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaş sonrası dönemde Azerbaycan'ın geliştiğini, Ermenistan'da ise kriz yaşandığını belirterek, "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaş sonrası dönemde Azerbaycan'ın geliştiğini, Ermenistan'da ise kriz yaşandığını belirterek, "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı." dedi.

Aliyev, şehit aileleri ve gazilere daire takdim töreninde yaptığı konuşmada, Ermenistan'da neredeyse her gün iç çatışmaların yaşandığını, demokrasi ilkelerinin hiçe sayıldığını ifade etti.

"Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim." diye konuşan Aliyev, Ermenistan'da iç karışıklıkların, toplu tutuklanmaların yaşandığını hatırlattı.

Aliyev, şunları söyledi:

"Ama nedense demokrasiden bahseden bazı devletler ve sivil toplum kuruluşları buna göz yumuyor. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? 30 yıllık tarih, bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik."

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı' - Son Dakika


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