Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

21.11.2020 19:57
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temaslarla bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temaslarla bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Lavrov'un büyük bir heyetle Azerbaycan'a gelmesinden mutluluk duyduğunu belirten Aliyev, "Genel olarak ilişkilerimizin gündemi tüm alanları kapsayacak kadar geniştir. Ama bugün elbette önce Rusya Devlet Başkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı tarafından imzalanan üçlü anlaşmanın uygulanmasından ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesinden bahsedeceğiz. Bölgede yeni, çok umut verici koşullar ortaya çıktı. Olumlu gelişmelerin artacağına inanıyorum. Her halükarda Azerbaycan buna hazır ve bugün bölgenin kalkınması hakkında ne düşündüğümüzü ayrıntılı olarak tartışacağız. Bölgede güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oynadığı önemli rolü de belirtmek isterim. Bugün ortaklığın formatının hem bir bütün olarak barışı koruma misyonu hem de bölgede uzun vadeli işbirliği açısından yeni özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Kanımca, bu bölge ülkelerinin çıkarına en uygunudur, çünkü bölgemizdeki ülkeler elbette güvenliğin güçlendirilmesinde kilit bir rolü olmalı. Moskova'da AGİT Minsk Grubu temsilcilerinin bir toplantısının yapıldığını biliyorum. Bu açıklamaya olumlu yaklaşımlarının da güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesinde ve kalıcı bir barışın tesis edilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in selamlarını ileten Lavrov, "Buraya geniş bir heyetle geldik. Bugün meslektaşlarımızla etkileşimimizin her alanında yapacağımız görüşmeler, elbette halklarımızın yararına ikili ilişkilerin gelişmesine ve refahına odaklanacaktır. Sizin bölgedeki barış konusunu her zaman vurgulamanıza özel bir önem veriyoruz ve bunun, herhangi bir çıkar için değil, halkı düşünürsek, gelecekteki tüm çalışmaların anlamı olduğuna inanıyoruz. Azerbaycanlı meslektaşlarımızla birlikte, Ermeni tarafının katılımıyla barış gücünün aracılığıyla eski yerlerine dönen halkın yararına insani sorunları çözmenin somut yollarını aktif olarak koordine ediyoruz. Kuşkusuz, Rusya ile uzun yıllardır siyasi sürece öncülük eden AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlarının, 9 Kasım'da varılan anlaşmaları dikkate alarak bu sorunların çözümüne katılacağını umuyoruz. Başkan Putin'in defalarca vurguladığı gibi, bu çalışma her zaman AGİT Minsk Grubu'nun temelini oluşturan ilkelerle uyumludur" dedi.

Lavrov'un beraberindeki heyette Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova ve Rus Demiryolları Direktörü Oleg Belozyorov da yer aldı. - BAKÜ

Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

Mevlüt Çavuşoğlu, İlham Aliyev, Azerbaycan, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti - Son Dakika


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