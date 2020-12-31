Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye-Rusya Ortak Merkezini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye-Rusya Ortak Merkezini değerlendirdi Açıklaması

31.12.2020 15:47
Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye-Rusya Ortak Merkezini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam'da konuşlanacak Türkiye-Rusya Ortak Merkezinin binasının yapımının en geç 2 hafta içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Ortak Merkez ne kadar çabuk faaliyete başlarsa o kadar iyi olur çünkü savaşın üzerinden yaklaşık iki...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam'da konuşlanacak Türkiye-Rusya Ortak Merkezinin binasının yapımının en geç 2 hafta içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Ortak Merkez ne kadar çabuk faaliyete başlarsa o kadar iyi olur çünkü savaşın üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen hala tehditler ve tehlikeler var." dedi.

Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesini kabulünde yaptığı konuşmada, Ermenistan silahlı güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve Azerbaycan ordusunun savaş sonrasında da şehitlerinin bulunduğunu söyledi.

İşgalden kurtarılan topraklarda, Erivan yönetiminin geri çekilme emrine uymayan bazı Ermeni güçlerin hala bulunduğunu anımsatan Aliyev, onların çoğunun etkisiz hale getirildiğini ve birçoğunun da tutuklandığını kaydetti.

Aliyev, geri çekilmeyi kabul etmeyen Ermeni güçlerin savaş esiri değil, terörist olduğunu vurgulayarak, "Onlara bölgeden çıkmaları için olanak sağlandı. Bazıları çıktı fakat bir kısmı hala kalıyor ve bize karşı terör eylemleri gerçekleştiriyorlar. Buna rağmen ateşkese genel olarak uyuluyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ulaştırma koridorunun şekillenmesine de büyük önem verdiklerini ve bu konuda ilk talimatların verildiğini bildiren Aliyev, Ermenistan sınırına kadar uzanacak demir yolu hattının yapımının 2 yıl süreceğini fakat bu süreyi beklemeden tırlarla taşımacılığa başlanması gerektiğini ifade etti.

Aliyev, Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkeze de değinerek, şunları söyledi:

"Azerbaycan bu konudaki yükümlülüklerini yerine getiriyor. Şu anda Ağdam bölgesinde bu Ortak Merkez için bina inşa ediliyor. Önümüzdeki 10 gün, en fazla 2 hafta içinde hazır olacak. Bildiğim kadarıyla Türk tarafı faaliyete başlamaya hazır. Muhtemelen, Rusya tarafıyla da temas halindesiniz. Ortak Merkez ne kadar çabuk faaliyete başlarsa o kadar iyi olur. Çünkü savaşın üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen hala tehditler ve tehlikeler var. Kontrolsüz Ermeni silahlı güçleri bizim topraklarımızda faaliyet gösteriyor ve bazıları gitmek ya da teslim olmak istemiyor. Bu nedenle, bu tehdidi ortadan kaldıracak ve gelecekte bir bütün olarak bölgemizde barış ve istikrarı sağlamak için Ortak Merkezin olması mutlaktır. Çünkü ne yazık ki Ermenistan'da bazı siyasi güçler intikamcı düşünceler taşıyor ve bir gün Azerbaycan'a savaş açacaklarını ve Azerbaycan topraklarını işgal edeceklerini açıkça ilan ediyorlar. Bu onlar için intihar olur. Elbette bu tür girişimler anında engellenecek ama bu tehditler var. Dolayısıyla bu bölgede izleme ve kontrolün yapılması gerekiyor ve Türk-Rus Ortak Merkezinin bu işlevi şerefle yerine getireceğine inanıyorum."

İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye-Rusya Ortak Merkezini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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