Son dakika haberi | Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hocalı katliamının yıl dönümünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kendi topraklarımızı işgalden...
26.02.2021 10:05
Son dakika politika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hocalı katliamının yıl dönümünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kendi topraklarımızı işgalden kurtararak Hocalı Katliamı'nın kurbanlarının intikamını da aldık" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hocalı katliamının yıl dönümünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kendi topraklarımızı işgalden kurtararak Hocalı Katliamı'nın kurbanlarının intikamını da aldık" dedi. - BAKÜ
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