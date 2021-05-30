Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Üzeyir Hacıbeyli Şuşa Sanat Okulu'nun inşaatına yakında başlanacak" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'ın Şuşa şehrinde Üzeyir Hacıbeyli adını taşıyan Şuşa Sanat Okulu'nun inşaatına yakında başlanacağını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Azerbaycan yönetiminin MHP'nin okul projesini kabul etmediğini duyurmasının ardından Azerbaycan'dan açıklama geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Şuşa'da Üzeyir Hacıbeyli'nin adını taşıyan bir sanat okulunun inşa etme girişimi Azerbaycan tarafından memnuniyetle karşılanmıştı" dedi. Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 27 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanı'nı kabulünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'ya beklenen ziyareti çerçevesinde Türkiye tarafından hediye olarak teklif edilen okulun temel atma töreninin programa dahil edildiğini söylediğini kaydetti.

"Okulun inşaatına en kısa sürede başlanacak"

Sanat okulu binasının mimari projesinin Şuşa şehrinin özgün mimari üslubuna uyarlanması için uzmanlar düzeyinde çalışma müzakereleri yapılması önerildiğini belirten Hacıyev, "Bu hayırsever girişimin makbul görülmemesi hiçbir şekilde tartışma konusu değildir. Konunun esasına ilişkin tam bir raporun olmamasının kafa karışıklığına neden olduğu göz ardı edilemez. Karşılıklı anlayış koşullarında, çalışma düzeyinde teknik ve mimari sorunların çözülerek Üzeyir Hacıbeyli'nın adını taşıyan Şuşa Sanat Okulu'nun inşaatına en kısa sürede başlanacak" diye konuştu.

Bahçeli'nin paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şuşa'ya yapılması planlanan okulun Azerbaycan yönetimi tarafından farklı bir okul projesi hazırlaması üzerine vazgeçtiklerini açıklamıştı. Bahçeli açıklamasında, "16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığım bir açıklamayla, Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'ın düşünce ve sanat hayatında mümtaz bir yeri bulunan Şuşa'ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın girişimiyle dokuz derslikli bir okul yapmayı taahhüt etmiştik. Bu kapsamda projemizi hazırlamış ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Yapmayı hedeflediğimiz okula Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli'nin adını vermeyi düşünmüştük. Söz konusu okulun temel atma günü olarak da 30 Ocak 2021'i planlamıştık. Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa'ya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir. Hassasiyeti malum olan konuyla ilgili keyfiyeti aziz milletimizin bilgi ve takdirine bilavasıta sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ