Son dakika haberi: Azerbaycan'da 2. Karabağ savaşının 1. yıl dönümünde şehitler anıldı - Son Dakika

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın (Vatan Savaşı) birinci yıl dönümünde şehitler için başkent Bakü'de anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan'da 2. Karabağ savaşı (Vatan Savaşı) şehitleri anıldı. Başkent Bakü başta olmak üzere ülke genelindeki cami, kilise ve sinagoglarda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlere dua edildi. Halk, şehitleri mezarı başında anmak için Bakü'deki 2. Fahri Hiyaban'a akın etti.

Azerbaycan'da anma günü düzenlendiğini vurgulayan şehit babası Fuad Tağıyev, "Biz 4 gündür buraya gelip giden insanları görüyoruz. Bugün de bu insanları görüyorsunuz. Bu şehitlerin unutulmadığını ve unutulmayacağını gösteriyor. Onlar şehitlik mertebesine yükselerek bütün milletimizi gururlandırdılar. Allah bütün şehitlerimizi rahmet etsin" diye konuştu.

Oğlu Yarbay Reşat Guliyev'i savaşta kaybettiğini belirten annesi Metanet Guliyeva, "Oğlum Reşat savaşa gitti ve askerleri için canını feda etti. Her zaman askerlerine ileri değil arkamdan gelin derdi. Topraklarımızı işgalden kurtarmak her zaman onun en büyük dileğiydi. Reşat benim gurur kaynağım. Onunla her zaman gurur duydum, şimdide gurur duyuyorum" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Kuvvet Komutanları da şehitleri ziyaret etti. Bakan Hasanov şehit kabirlerini gezerek şehit yakınlarına baş sağlığı diledi. Daha sonra yerel saatle 12.00'de şehitler bir dakikalık saygı duruşu ile anıldı.

Anma Günü kapsamında başkent Bakü'deki 'Haydar Aliyev Merkezi' ve 'Alev Kuleleri'ne akşam saatlerinde Azerbaycan bayrağı yansıtılacak.

2. Karabağ Savaşı

27 Eylül 2020'de Ermenistan'ın askeri provokasyonları önlemek, sivillerin güvenliğini sağlamak için Azerbaycan ordusu tüm cephe hattı boyunca karşı saldırı operasyonları başlattı.

Savaşın ilk gününden itibaren Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna karşı büyük bir avantaj elde ederek işgalci güçleri Azerbaycan topraklarından temizlemeye başladı. Askeri operasyonların ilk gününün sonunda, Kelbecer, Murovdağ ve Ağdere istikametindeki stratejik açıdan önemli yükseklikler ile Fuzuli'de 4 ve Cebrail'de 2 olmak üzere 6 köy işgalci güçlerden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun tank birlikleri, füze ve topçu birlikleri, savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) birliklerinin desteğiyle, cephe hattında bulunan çok sayıda Ermeni askeri kuvveti, askeri tesis ve askeri teçhizat yok edildi.

Azerbaycan ordusu 3 Ekim'de Terter bölgesine bağlı Madagiz'i, 4 Ekim'de Cebrayıl şehrini, 9 Ekim'de Hocavend bölgesinin Hadrut yerleşimini, 17 Ekim'de Füzuli şehrini, 20 Ekim'de Zengilan şehrini ve 25 Ekim'de Gubadlı şehrini işgalden kurtardı. 8 Kasım 2020'de Azerbaycan'ın kadim kültür başkenti Şuşa şehri 28 yıl 6 ay sonra Ermeni işgalinden kurtarıldı ve şehre Azerbaycan bayrağı dikildi.

10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Rusya liderleri ve Ermenistan Başbakanı ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması konusunda ortak bir bildiri imzaladı. Belgeye göre 20 Kasım'da Ağdam, 25 Kasım'da Kelbecer ve 1 Aralık'ta Laçın bölgesi Ermeni işgalinden kurtarılarak Azerbaycan'a teslim edildi.

2. Karabağ savaşında 2 bin 907 Azerbaycan askeri şehit oldu, 7 asker ise halen kayıp durumda. - BAKÜ