Son dakika haberi! Azerbaycan'da şehit askerlerin kredi borçları silinecek - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit düşen askerlerin ve Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin kredi borçlarının silineceği bildirildi.

Azerbaycan Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm bankaların aldığı ortak karar gereği operasyonlarda şehit olan askerlerin kredi borçları faizleriyle birlikte silinecek.

Karara göre, operasyonlarda yaralanan askerlerin kredi borçlarına 27 Eylül'den itibaren faiz hesaplanmayacak.

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin de kredi borçlarının faizleriyle birlikte silineceğinin belirtildiği açıklamada, operasyonlarda şehit düşen banka çalışanlarının ailelerine şehidin yıllık maaşı tutarında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.