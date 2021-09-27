Son dakika haberi! Azerbaycan'daki Türk iş adamları kuruluşu TÜİB'den şehit çocuklarına Türkiye'de eğitim desteği - Son Dakika

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarının girişimiyle, 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin çocukları Sivas Üniversitesine eğitime gönderildi.

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Azerbaycanlı milletvekili Ramil Hasan'ın başlattığı "Tek millet, tek yürek" girişimi kapsamında, 25 şehit çocuğu için Sivas Üniversitesinde eğitim olanağı sağlandı. Şehit çocuklarının üniversite, barınma ve diğer masrafları TÜİB tarafından karşılanacak.

Eğitime gönderilen şehit çocukları Türkiye'ye uğurlanmadan önce Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. Törene Büyükelçi Cahit Bağcı, TÜİB Başkanı Büyükfırat, milletvekili Hasan, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devletince kurulan Yaşat Fonu Başkanı Elvin Hüseynov, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Büyükelçi Bağcı, törende yaptığı konuşmada, bugünün Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılı olduğunu hatırlatarak şehitlere rahmet diledi.

Türkiye'ye eğitime gidecek şehit çocuklarına başarılar dileyen Bağcı, "Türkiye sizi bağrına basacaktır. Siz Türk milletine emanetsiniz. Siz, Türkiye ile Azerbaycan arasında kurulacak yeni köprülerin en önemli ayaklarından biri olacaksınız." diye konuştu.

TÜİB Başkanı Büyükfırat, savaşın ilk günlerinden itibaren TÜİB üyeleri olarak cephede canını veren insanlar için ne yapabileceklerini düşündüklerini, öncelikli olarak şehit ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Büyükfırat, daha sonra faaliyetlerini genişlettiklerini, milletvekili Ramil Hasan'la "Tek millet, tek yürek" girişimi başlattıklarını ve yaklaşık 2 bin şehit ailesi ile görüştüklerini kaydetti.

Girişimi daha kalıcı hale getirmek için en iyi yolun eğitim olduğuna karar verdiklerini bildiren Büyükfırat, "Yaklaşık 200 öğrenciyi Türkiye'ye eğitime göndereceğiz. Sadece Türkiye'ye değil KKTC'ye de öğrenci göndereceğiz. Gidiş masrafları dahil tüm masraflarını biz iş adamları karşılayacağız. Aslında biz şehit ailelerine yardımcı olmuyoruz. Biz onlara borçluyuz. Onlar bu vatan için canlarını verdi. Bizim borcumuz ömür boyu sürecek." dedi.

Milletvekili Ramil Hasan da vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve saygıyla andığını belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki birlik ve kardeşlikten bahseden Hasan, bu birliğin bundan sonra da devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hasan, "Tek millet, tek yürek" girişiminin gönüllü bir girişim olduğunu ifade ederek kendilerine destek olan kurum ve kuruluşlara, özellikle de şehit çocuklarını kabul eden Sivas Üniversitesine teşekkür etti.