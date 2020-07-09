Son dakika haberi: Azerbaycan'dan Tütüncü'ye Bakü Türk Şehitleri Caddesi teşekkürü - Son Dakika

Son dakika haberi: Azerbaycan'dan Tütüncü'ye Bakü Türk Şehitleri Caddesi teşekkürü

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, 1918'de Kafkas İslam Ordularında görev yaparken şehit düşen Antalyalı on askerin aziz hatıralarını yaşatmak için Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki caddeye Bakü Türk Şehitleri adının verilmesinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, 1918'de Kafkas İslam Ordularında görev yaparken şehit düşen Antalyalı on askerin aziz hatıralarını yaşatmak için Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki caddeye Bakü Türk Şehitleri adının verilmesinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.

Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu


Kepez Belediyesi, Bakü şehitlerinin aziz hatırasını Bakü Türk Şehitleri Caddesi'nde yaşatıyor. Kepez Belediye Meclisi, 2018 Ağustos Ayı Olağan Toplantısında; 1918'de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına koşan Kafkas İslam Ordularında görev yaparken şehit düşen Antalyalı on askerin aziz hatıralarının ilçede yaşatılması için tek yürek olmuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki caddeye 'Bakü Türk Şehitleri Caddesi' isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde uzunluğu 570 metre, genişliği 20 metre olan çift yönlü caddeye Bakü Türk Şehitleri Caddesi ismi verilmişti. Bakü şehitlerinin hatıralarını ilçesinde yaşatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye kardeş Azerbaycan'dan teşekkür geldi.


Vatan topraklarımız için hayatlarını feda ettiler


Kahraman şehitlerin adlarının Kepez'de yaşatılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, "Azerbaycan'da kahramanlıkla vatan topraklarımız için hayatını feda eden Antalya'dan olan kahraman şehitlerimizin adının böyle bir caddeye verilmesi, caddenin başına anıtın dikilmesinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu caddeden, bu anıtın yanından, parklardan yüzlerce gencimiz geçiyor, çocuklarımız geçiyor. Onlar onu gördükleri zaman, bu bizim için bu kadar önemli ki, bu anıtı dikmişler. Tarihimizin çok önemli noktasıyla ilgili bilgiler onların düşüncesine, şuuruna oturur. Aynı zamanda birliğimiz için o gençler, çocuklar bakın bizim dedelerimiz nerede şehit oldu? Azerbaycan'da… Demek ki, Azerbaycan bizim için Türkiye kadar vatandır, düşüncesi daha da güçlenmiş olur. Kepez Belediye Başkanı değerli kardeşimiz Hakan Tütüncü'ye, çok derin teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. " dedi. Kepez Belediyesi, daha öncede DokumaPark'ta Bakü Şehitleri Anıtı'nın açılışını gerçekleştirmişti.


20. Yüzyılın başlarında Ermeni Taşnaklar ve Rus Bolşevikler, Azerilere soykırım uygulamış, onların yardımına da Nuri Paşa komutasındaki Kafkas Türk İslam Orduları koşmuştu. Bu mücadele de Antalya'dan on asker şehit düşmüştü. - ANTALYA

Azerbaycan, Kepez, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Azerbaycan'dan Tütüncü'ye Bakü Türk Şehitleri Caddesi teşekkürü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:50:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Azerbaycan'dan Tütüncü'ye Bakü Türk Şehitleri Caddesi teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]