Son dakika haberi: - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Dönem Başkanı Ann Linde ile görüştü- Bayramov: "Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim... - Son Dakika

Son dakika haberi: - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Dönem Başkanı Ann Linde ile görüştü- Bayramov: "Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim...

15.03.2021 14:37

Son dakika haberler: - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Dönem Başkanı Ann Linde ile görüştü Bayramov: "Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim etti" Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun...

- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Dönem Başkanı Ann Linde ile görüştü

Bayramov: "Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim etti"

BAKÜ - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim ettiğini söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, başkent Bakü'de AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldi. Bayramov, Linde başkanlığındaki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayramov, Azerbaycan ve İsveç arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini ve bu bakımdan AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Linde'nin Bakü ziyaretini olumlu değerlendirdiklerini belirtti.

"Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim etti"

Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim ettiğine dikkat çeken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Üçlü anlaşmalara uyulması gerektiğine inanıyoruz. Azerbaycan topraklarına ateşkes ilan edildikten sonra yasadışı yollardan giren ve bizim topraklarımızda suç işleyenler esir sayılmaz. Sivil kıyafetli Ermeniler, inşaat malzemelerinin taşınmasına yönelik araçlarla Azerbaycan topraklarına kaçak yollarla girmeye çalışıyor. Bu kişilerle ilgili Azerbaycan kanunları kapsamında başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Bunun gelecekte bir daha olması kabul edilemez" dedi.

Bu meselenin Azerbaycan tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bildirildiğini vurgulayan Bayramov, "Bu mesele bütün uluslararası teşkilatlara iletildi. Bu konuyla ilgili bütün uluslararası kuruluşlar Ermenistan'a baskı yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bölgede barışın sürdürülebilirliği için herkes kendi üzerine düşen görevi yapmalı" dedi.

Bölgedeki durumun değiştiğini belirten AGİT Dönem Başkanı Linde, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin Karabağ'da ateşkes ilanına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Linde, İsveç'in AGİT Dönem Başkanı olarak ana önceliğinin Avrupa'daki güvenlik sistemini korumak ve kapsamlı güvenlik kavramını desteklemek olduğunu kaydederek, AGİT Minsk Grubu'nun faaliyetlerini desteklediğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Dönem Başkanı Ann Linde ile görüştü- Bayramov: Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim...
Son dakika haberi: - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Dönem Başkanı Ann Linde ile görüştü- Bayramov: Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim...
Son dakika haberi: - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Dönem Başkanı Ann Linde ile görüştü- Bayramov: Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim...
Son dakika haberi: - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Dönem Başkanı Ann Linde ile görüştü- Bayramov: Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim...

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Dönem Başkanı Ann Linde ile görüştü- Bayramov: 'Azerbaycan bütün savaş esirlerini Ermenistan'a teslim... - Son Dakika


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