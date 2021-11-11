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Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi toplantısında konuştu Açıklaması

11.11.2021 16:41
Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı bağlayacak Zengezur koridorunun iş birliğini daha da güçlendireceğini ve ticaret hacmini artıracağını belirterek, dost ve ortak ülkelerin bu fırsattan yararlanmasını istediklerini söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı bağlayacak Zengezur koridorunun iş birliğini daha da güçlendireceğini ve ticaret hacmini artıracağını belirterek, dost ve ortak ülkelerin bu fırsattan yararlanmasını istediklerini söyledi.

Bayramov, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne tam üye olduğunu, Türkmenistan'ın ise gözlemci statüsü alacağını belirterek, Türk Konseyi'nin yaşadığı gelişme sürecinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Bayramov, konuşmasında Azerbaycan'ın dönem başkanlığında Türk Konseyi'nin faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

İkinci Karabağ Savaşı'ndan da bahseden Bayramov, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın yenildiğini, çatışmanın sona erdiğini, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili 4 kararını kendisinin hayata geçirdiğini bildirdi.

Bayramov, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl süren işgal döneminde Azerbaycan topraklarında kültürel, ekolojik suçlar işlediğini, tüm kültürel ve dini anıtları yok ettiğini, 9 şehir ve yüzlerce köyü yıktığını belirtti.

İkinci Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin desteklerinden de bahseden Bayramov, "Türkiye'nin 44 gün boyunca ülkemize üst düzey siyasi ve manevi desteği, bu şanlı zaferin kazanılmasında çok değerli bir rol oynadı. Bu dönemde kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'ı 5 kez ziyaret etti. Bu vesileyle Çavuşoğlu'nun şahsında kardeş Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türk Konseyi de savaş sürecinde Azerbaycan'ı destekleyen açıklamalar yaptı. Hem Türk Konseyi'ne hem de bizi destekleyen tüm dost ülkelere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bayramov, savaş sonrasında işgalden kurtarılan bölgenin imar ve ihyasına başladıklarını dile getirerek, "Ulaştırma, iletişim ve altyapı projeleri herkesin çıkarınadır. Bunun bölgede barış, güvenlik ve kalkınmaya katkı sağlayacağına, tüm Türk dünyası ve diğer ülkeler için ek fırsatlar yaratacağına inanıyorum. Çok önemli Zengezur koridoru da dahil olmak üzere bölgede yeni iletişim ve ulaşım koridorlarının kurulması, iş birliğini daha da güçlendirecek ve ticaret hacmini artıracaktır. Ortak ülkelerin de bu fırsatları kullanacağını umuyoruz." diye konuştu.

İşgalden kurtarılan topraklarda büyük ölçekli inşaat çalışmaları yürütüldüğünü, modern şehir planlama yöntemlerini, "akıllı şehir" ve "akıllı köy" konseptleri uygulanarak sıfırdan yeni şehirler ve köyler inşa edildiğini bildiren Bayramov, tüm işleri Azerbaycan'ın kendi finansmanı ile hayata geçirdiğini, dost ülkelerden firmaların bu yeniden yapılanmaya katılımının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Bayramov, bölgedeki asıl zorluğun Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınlar olduğunu vurgulayarak, savaş bittikten sonra mayın patlaması sonucu 33 Azerbaycanlını hayatını kaybettiğini, 134 kişinin yaralandığını bildirdi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinden de bahseden Bayramov, şunları söyledi:

"Tarihi Şuşa Beyannamesinin imzalanmasıyla ilişkilerinin en üst düzeyde stratejik ittifaka yükselten Azerbaycan ve Türkiye'nin örnek iş birliği ve birlikte gerçekleştirdikleri projeler geniş bölgesel iş birliğini de teşvik ediyor. Bu bağlamda, çatışma sonrası bölgesel iş birliğini amaçlayan ve bölgedeki tüm büyük devletler tarafından desteklenen 3+3 formatının ülkelerimiz için faydalı bir iş birliği mekanizması olabileceği kanaatindeyiz.

Azerbaycan barıştan yanadır ve sadece bölgesinde değil, dünyanın tüm bölgelerinde kalıcı barış ve istikrarın korunmasını desteklemektedir."

Bayramov, konuşmasının sonunda Türk Konseyi dönem başkanlığını devralacak Türkiye'ye başarılar diledi.

Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi toplantısında konuştu Açıklaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Türk Konseyi toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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