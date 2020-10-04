Son dakika haber: Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha görüntülerini yayınladı
Son dakika habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha görüntülerini yayınladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha görüntülerini yayınladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçları ve ikmal tesisini imha ettiği görüntüleri yayınladı.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:25 - Kaynak: DHA
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