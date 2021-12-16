Son dakika haberi! Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Gayıbov, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gayıbov, "haber" kategorisinde oyunu, Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" ile Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları" fotoğraflarına verdi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" ve Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı" fotoğrafından yana kullanan Gayıbov'un "spor" kategorisindeki tercihleri ise Mert Alper Derviş'in "Donmuş gölde buz hokeyi" ile Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğrafları oldu.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Gayıbov, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Gayıbov, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" projesinin anlamlı ve başarılı proje olduğunu belirterek, seçim yapmakta zorlandığını kaydetti.

Spor kategorisinde mücadele ve duygu içeren karelerin yer aldığını belirten Gayıbov, haber kategorisinde ise dünyadaki zorlukların yansıdığı, bazıları üzücü karelerin bulunduğunu ifade etti.

Gayıbov, savaş ve çatışmaların olmadığı bir dünya arzu ettiğini, dolayısıyla gelecek yıllarda daha pozitif fotoğraflar görmeyi ümit ettiğini kaydetti.