Son dakika haberi... Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Karabağ şehitlerini andı - Son Dakika

Son dakika haberi... Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Karabağ şehitlerini andı
04.12.2020 14:38
Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Azerbaycan ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programda Karabağ şehitlerini andı.
Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Azerbaycan ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programda Karabağ şehitlerini andı.
Anma programına, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, konsolosluk personeli ile vatandaşlar katıldı.
Anma programında Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ile birlikte Azerbaycanlı vatandaşlar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu milli lideri Haydar Aliyev'in Eski Erzurum Yolu üzerinde bulunan büstüne karanfil bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.
Anma programına katılanlar Türk ve Azerbaycan bayraklarını birlikte taşıması dikkat çekti. - KARS
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