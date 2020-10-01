Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni saldırılarına karşı başlattığı operasyonun 5. gününde de Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, el koyduğu Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı.
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları sonrası başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli- Cebrail ve Ağdere-Terter bölgesinde ele geçirilen Ermenistan güçlerine ait askeri araç ve teçhizatları paylaştı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:46 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu ele geçirdiği Ermeni güçlerine ait asker araç ve teçhizatların görüntülerini... - Son Dakika Dünya