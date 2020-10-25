Son dakika haberi | Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan'a karşı üstünlüğünü sürdürüyor

Son dakika haberlerine göre Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan güçlerine karşı üstünlüğünü koruyor.

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan güçlerine karşı üstünlüğünü koruyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusuna ait birliklerin farklı cephelerdeki muharebelerde avantajlarını sürdürdüğü bildirildi. Gün içerisinde yapılan başarılı askeri operasyonlarda düşmana zayiat verdirildiği belirtilen açıklamada, Ermenistan güçlerine ait 2 topçu birliği, 2 BM-21 grad çok namlulu roketatar sistemi, 1 komuta personel aracı, 1 komuta kontrol noktası, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasının imha edildiği ifade edildi.

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