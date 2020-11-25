Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e asker sevkiyatı sürüyor - Son Dakika

Ermenistan'ın boşalttığı Kelbecer'e Azerbaycan ordusunun asker sevki devam ediyor.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın teslim ettiği Kelbecer'e yerleşiyor. Rusya'nın ara buluculuğuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan'ın boşalttığı Kelbecer'e Azerbaycan ordusunun asker sevki devam ediyor. Azerbaycan ordusuna ait askeri araç konvoyunun sevkiyatı sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği gözlemlendi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği Ermenistan Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi gerekiyordu. Ancak geniş bir coğrafyada bulunan bölgede yol kapasitesinin de kısıtlı olması nedeniyle bu süre Ermenistan'ın talebiyle 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Dağlık Karabağ'ın etrafındaki en büyük illerden biri olan Kelbecer, 27 yıl önce 2 Nisan 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmiş ve bölgede 511 Azerbaycanlı şehit edilmişti.

SIRADA LAÇIN VAR

İki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Ermenistan ordusu 1 Aralık'a kadar Laçın'dan çekilmesi gerekiyor.

1 Aralık'ta Laçın'ın da Azerbaycan'a verilmesiyle "Dağlık Karabağ"ın etrafındaki 7 bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanacak.

(Kamil Nadirli/İHA)