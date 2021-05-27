Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait istihbarat-sabotaj gruplarının Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırını geçerek ve Azerbaycan topraklarında mayın döşeme faaliyetlerinde bulunduklarını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni ordusuna ait keşif ve sabotaj gruplarının 27 Mayıs saat 03.00 sıralarında Ermenistan-Azerbaycan sınırından Kelbecer iline geçerek Azerbaycan topraklarında mayın döşeme faaliyetleri yaparken tespit edildiği belirtildi. İlk bilgilere göre, biri 9 ve diğeri 15 askerden oluşan Ermeni istihbarat-sabotaj gruplarının sınırın iki yönünden geçtiği ve mayın döşeme faaliyetleri tespit edilince Azerbaycan askerleri tarafından acil operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

Operasyonda, Ermenistan ordusuna ait ilk keşif ve sabotaj grubundan 1 subay, diğer gruptan 2'si asker olmak üzere 4 subay toplamda 6 kişinin gözaltına alındığı, diğer Ermeni askerlerin ise bölgeyi terk ederek ve geri çekildikleri kaydedildi.

"Ermeni askerlerin Azerbaycan topraklarına girmesi terör ve provokasyon eylemidir"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sınırda provokasyon girişiminde bulunmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs'ta Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde Azerbaycan ordusunun sınırda bulunan mevzilerine giden yolda Ermeni ordusuna ait iki keşif ve sabotaj grubunun mayın döşeme faaliyetleri yürüttüğünün tespit edildiğini ve söz konusu gruplara yönelik operasyonda 6 kişinin (2 kişi bir gruptan, 4 kişi diğer gruptan) kuşatılarak esir alındığını, bir kısmının ise kaçtığını duyurdu. Ermenistan, bir süredir iki ülkenin sınır bölgelerinde kasıtlı olarak gerilimi artırma politikası izliyor. Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait keşif grubunun Azerbaycan topraklarına girerek ve bölgeye mayın döşeme ve diğer sabotaj girişimleri terör ve provokasyon eylemi olarak değerlendirilmektedir. Azerbaycan, Ermenistan tarafından yıllarca döşenen mayınlardan zarar görürken, Ermeni sabotaj grubunun Azerbaycan topraklarında bulunduğu sabotaj ve mayın döşeme girişimleri, Azerbaycan askerlerinin ve gelecekte sivillerin hayatı için ciddi bir tehdit olabilirdi. Azerbaycan, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırındaki gerginliğin müzakere yoluyla ortadan kaldırılmasından yana ve uluslararası toplumun iki ülke arasında sınırların belirlenmesi ve çizilmesiyle ilgili çağrılarını destekliyor. Azerbaycan sınırlarını ihlal girişimleri kabul edilemez. Ermenistan, iki ülke sınırında gerginliği artırmaya yönelik eylemlerden kaçınmalı ve komşu devletin sınırlarına saygı göstermelidir" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ