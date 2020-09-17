Son dakika haberi: Azerbaycan sınır muhafızları İran sınırında 1 uyuşturucu kaçakçısını etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Azerbaycan- İran sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarıyla Azerbaycan sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada 1 kişi ölü ele geçirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Koruma Hizmetinden yapılan açıklamada, Beylegan ilinin Şahseven köyü kırsalında İran'dan Azerbaycan'a geçmeye çalışan iki kişiyle sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Kaçakçıların "dur" ihtarına uymayarak ateş açtığı, sınır muhafızlarının da karşılık vermek zorunda kaldıkları belirtilen açıklamada, iki kişiden birinin kaçtığı, diğerinin ise ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Olay yerinde yaklaşık 15 kilogram uyuşturucu madde ile bir av tüfeği bulunduğu ifade edildi.

Kaçakçılara yardım ettiği gerekçesiyle bir Azerbaycan vatandaşı gözaltına alındı.