Son dakika haberi... Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak Tatbikatı devam ediyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Bakü ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak Türkiye'den kara havacılık unsurlarının katılımıyla devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek Millet, İki Devlet. Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor" denildi. - ANKARA