Son dakika haberi! Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu - Son Dakika

Öte yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bulunan camilerin ise domuz ahırı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı. - BAKÜ

Azerbaycanlı asker, Ermenistan işgalinde kurtarılan Dağlık Karabağ 'da bulunan bir kilisede ezan okudu.

Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti

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