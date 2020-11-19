Son dakika haberi! Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu - Son Dakika

Son dakika haberi! Azerbaycanlı asker kilisede ezan okudu
19.11.2020 12:18
Son dakika gündem haberi: Azerbaycanlı asker, Ermenistan işgalinde kurtarılan Dağlık Karabağ'da bulunan bir kilisede ezan okudu.
Azerbaycanlı asker, Ermenistan işgalinde kurtarılan Dağlık Karabağ'da bulunan bir kilisede ezan okudu.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlattığı operasyonlar kapsamında 28 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından kurtardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerden birinde bulunan kilisede Azerbaycan askerinin ezan okuduğu görüldü. Azerbaycan askerinin ezan okuduğu anlar binlerce beğeni alırken, hızla yayıldı.
Öte yandan Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bulunan camilerin ise domuz ahırı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı. - BAKÜ
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