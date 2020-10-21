AZERBAYCANLI iş insanı Etimad İsmayilov(49)'u öldürdüğü iddiasıyla eski Azerbaycan Emniyet Müdürü Gozal Damirov(63)'un yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Damirov'un, "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahları taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 16 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov, 19 Eylül 2018 tarihinde Florya'daki ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yargılanan Gozal Damirov ve şoförü Barış Aslan'ın karar duruşması bugün görüldü.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gozal Damirov getirilirken, tutuksuz sanık Barış Aslan katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile maktul Etimad İsmayilov'un babası İlyas İsmayilov da yer aldı. "AHİRETTE DE ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"Söz verilen maktulün babası İlyas İsmayilov, "Şikayetçiyiz, ahirette de şikayetçi kalacağız" dedi. Son sözü sorulan tutuksuz sanık Barış Aslan ise "Olay anından ve olay sonrasından bilgim yok. Ben sadece işimi yaptım. Hangi şoför patronunun çantasını taşımıyor? Benim çantadaki silahtan haberim yoktur" diye konuştu.Tutuklu sanık Damirov ise son sözü sorulduğunda diyecek bir şeyi olmadığını ifade etti. 16 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIKararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gozal Damirov'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getiren heyet, cezayı önce 18 yıl hapis cezasına indirdi. Sanığın sabıkasız geçmişini ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alan heyet, cezada indirim uygulayarak sanığın 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca heyet, "Ruhsatsız ateşli silahları taşıma veya bulundurma" suçundan Damirov'un 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Damirov, "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahları taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 16 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmış oldu. BİR SANIK BERAAT ETTİMahkeme "Tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahları taşıma veya bulundurma" suçlarından yargılanan Barış Aslan hakkında ise ayrı ayrı beraatine karar verdi. İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Damirov'un "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede davanın diğer sanığı Barış Aslan'ın ise "Suça yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenirken, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

- İstanbul