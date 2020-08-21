Son dakika haberi: Azerbaycanlı suç örgütü liderinin cenazesinde dikkat çeken çelenkler - Son Dakika

Antalya'da öldürülen Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov'un Büyükçekmece'de düzenlenen cenaze töreninde 30'a yakın çelenk gelmesi ve farklı ülkelerden gelen çelenklerin birçoğunun üzerinde yazan isimler dikkat çekti.

Antalya'da önceki gün yemek yediği kişi tarafından öldürülen Azerbaycan uyruklu suç örgütü lideri "Loti Quli" lakaplı Nadir Salifov için Büyükçekmece'deki Kuba Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına Salifov'un kardeşi Müşfik Salifov, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Kılınan namazın ardından Salifov'un cenazesi Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede dikkat çeken çelenk yoğunluğu

Salifov'un cenazesine ise 30'a yakın çelenk geldi. Farklı ülkelerden gönderilen çelenklerin üzerindeki " Batum'dan kardeşlerin", "Odesadan kardeşlerin" yazıları dikkat çekti. - İSTANBUL