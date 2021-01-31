Son dakika haberi... - Azez'de patlama: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... - Azez'de patlama: 1 ölü, 10 yaralı
31.01.2021 15:59
Son dakika gelişmesine göre - Azez'de patlama: 1 ölü, 10 yaralı Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu en az 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
- Azez'de patlama: 1 ölü, 10 yaralı
AZEZ - Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu en az 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Suriye'nin Azez kentinde kültür merkezinin önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu çevredeki araç ve binaların hasar gördüğün öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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