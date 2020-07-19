Son dakika haberi! Azez'deki patlamada ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Suriye'nin Azez kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 23'e yükseldi.



Suriye'nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç ile saldırı düzenlenmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralıların sayısının ise 23'e yükseldiğini duyurdu. Yaralılar Azez'deki hastanede tedavi altında alındı. - AZEZ