Son dakika haberi! Bab'da SMO aracına bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde de gün içinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde SMO'ya ait araçta patlama meydana geldi.

Suriye 'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 SMO askeri öldü.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 14:53

Kaynak: AA

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