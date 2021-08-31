Son dakika haberi... BABA, KÜÇÜK YAŞTAKİ 3 KIZINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

TRABZON'un Of ilçesinde cami imamı Emre G. (36), 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay, ilçenin Uluağaç köyünde saat 16: 00 sıralarında yaşandı. Köyde cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiği belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber: TRABZON, (DHA)