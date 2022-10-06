Son dakika haberi! Baba-oğul cinayetinde verilen ceza ile beraat kararlarına itiraz

KAYSERİ'de husumetli oldukları Yunus Emre Akbıyık (20) ile soyadını değiştiren babası İbrahim Başkurt'u öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan 4 sanığa verilen 37,5'ar yıl hapis cezası ile 6 sanığa verilen beraat kararlarına iki tarafın avukatları da itiraz etti. Şikayetçi avukatları itiraz dilekçelerinde sanıkların cezalarını az bulup, beraat edenlere ise ceza verilmesi gerektiğini belirtti, sanık avutları da cezayı fazla bularak itirazda bulundu.

Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4201'inci Sokak'ta meydana geldi. Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşler, para meselesinden husumetli oldukları İbrahim Başkurt ve oğlu Yunus Akbıyık'ı arayarak, Fesih D.'nin yaşadığı müstakil evin önüne çağırdı. Burada baba-oğul ile kardeşler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşlerin bulunduğu alandan tabancayla İbrahim Başkurt ile oğlu Yunus Emre Akbıyık'a ateş edildi. Baba ve oğlu, vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus Akbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Başkurt ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkurt da 2 gün sonra yaşamını yitirdi.