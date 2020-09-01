Son dakika haberi | Baba-oğul, telefon dolandırıcılarına 34 bin dolar kaptırdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Baba-oğul, telefon dolandırıcılarına 34 bin dolar kaptırdı

Gelen son dakika haberlerine göre MUŞ'un Gümüşali köyünde yaşayan Halit Sönmez ve oğlu Erhan Sönmez, telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilerin hesaplarına 34 bin dolar gönderdi.

Son dakika haberi | Baba-oğul, telefon dolandırıcılarına 34 bin dolar kaptırdı, System.String[]

MUŞ'un Gümüşali köyünde yaşayan Halit Sönmez ve oğlu Erhan Sönmez, telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilerin hesaplarına 34 bin dolar gönderdi. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan baba oğulun şikayeti üzerine polis, 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise aranıyor.

Dolandırıcılık olayı, 6 Ağustos sabahı yaşandı. Gümüşali köyünde yaşayan gıda toptancısı

Halit Sönmez'i telefonla arayan şüpheli, 10 çocuk babasına kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini, bankada bulunan parasının sahte kimlik ile çekileceğini söyledi. Halit Sönmez durumdan şüphelendi. Bunun üzerine kimliği belirsiz kişiler Sönmez'in oğlu Erhan Sönmez ile iletişime geçti. Dolandırıcıya inanan Erhan Sönmez de babasını arayarak, jandarmanın köye geldiğini, parayı kendisine verilen hesaba yatırmasını söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen baba-oğul, kendilerine verilen hesap numarasına 34 bin doları havale yöntemiyle yolladı.Parayı yolladıklarına dair dekontu alıp, Muş Cumhuriyet Savcılığı'na giden baba-oğul, burada  dolandırıldıklarını anladı.  Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri kısa sürede 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphel, tutuklandı, biri serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise aranıyor.  'SANKİ BÜTÜN BİLGİLERİM ONLARIN ELİNDEYDİ'Baba Halit Sönmez, "Beni telefonla arayanlar kendilerini jandarma ve savcı olarak tanıttı. Adıma sahte bir kimlik çıkarıldığını ve paramın bankadan çekileceğini söylediler. Sonra, 'Seni Cumhuriyet başsavcılığına bağlıyoruz' dediler. Birisi kendisini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıttı. Bilgilerimin çalındığını söylediler. Adımı, soyadımı ve para miktarımı aldılar. Her şeyimi benden iyi biliyorlardı. Sanki benim bütün bilgilerim onların elindeydi. Savcılığa gelmemi istediler. Savcılığın gittim. Daha sonra 'Dön bankanın oraya git' dediler. Dedikleri yere gittim ve polis ekiplerini gördüm. Polis ekipleri maske denetimi yapıyormuş. Polislerin dolandırıcıların peşinde olduğunu düşündüm. Sonra beni tekrar aradılar ve jandarmayı köye gönderdiklerini söylediler. 'Senin oğlun jandarmaya sert çıkıyor ve ikna olmuyor' ifadesini kullandılar. Beni oğlumla görüştürdüler. Oğlum da 'jandarmanın köye geldiğini' anlattı,  inandım. Oğlumu da inandırmışlar. Bankadaki paramın miktarımı söylediler. 'Senin herhangi bir şubeden paranı çekecekler, çalacaklar' dediler. Paramın miktarını detaylı olarak bana söylediler. Beni de ikna ettiler" dedi.'DEKONTUNU AL, SAVCILIĞA GEL'Kendisine verilen hesaba 34 bin dolar gönderdiğini söyleyen Sönmez, "Sonra bana 'dekontlarını al savcılığa gel' dediler. Savcılığa gittim, savcıyı sordum, öyle bir savcının olmadığını söylediler. Dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.'BABAN SAVCILIKTA, TUTUKLAYACAĞIZ'6 çocuk babası Erhan Sönmez ise "Babam, dolandırıcılara benim telefon numaramı vermiş. 'Senin baban şu an savcılıkta, babanı tutuklayacağız. Sen babana jandarmanın buraya geldiğini anlat ve baban ikna olsun' dediler. Bu şekilde babamı ikna ettiler ve 34 bin dolar paramıza el koydular" dedi.'BELKİ ŞİMDİ PARAMIZI HARCIYORLAR'

Erhan Sönmez, "İki kişi yakalandı ve cezaevinde. Onların ifadesine göre parayı Remzi ile Sinan isimli kardeşler almış. Belki şimdi paramızı harcıyorlar. Ne olur paramızı onlardan alın ve bize verin. Bu para ile annem-babam hacca gidecekti. Pandemiden dolayı gidemediler" diye konuştu.


Erhan Sönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Baba-oğul, telefon dolandırıcılarına 34 bin dolar kaptırdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı Altının kilogramı 470 bin 500 liraya yükseldi Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak         
14:11
Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı Boş arazide cansız bedeni bulunan şahıs, geride 5 yetim bıraktı         
13:57
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı         
13:47
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Ağabeyini tüfekle vurarak öldüren muhtar, Ağabeyini tüfekle vurarak öldüren muhtar, "Yaban domuzu sandım" dedi         
12:55
Kaza mı cinayet mi? Kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu Kaza mı cinayet mi? Kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu         
12:31
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Efsane futbolcu Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi Efsane futbolcu Ronaldo, Trabzonspor formasıyla poz verdi         
11:27
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı 'Barbie' tutkusuyla tasarıma merak salan genç kız, kendi işini kurup birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı         
10:53
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi Evli bir kadınla yakalanan Galatasaraylı Fatih Öztürk, haberi hazırlayan gazeteciye tehdit mesajı gönderdi         
09:34
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 17:08:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Baba-oğul, telefon dolandırıcılarına 34 bin dolar kaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei