MUŞ'un Gümüşali köyünde yaşayan Halit Sönmez ve oğlu Erhan Sönmez, telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilerin hesaplarına 34 bin dolar gönderdi. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan baba oğulun şikayeti üzerine polis, 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise aranıyor.

Dolandırıcılık olayı, 6 Ağustos sabahı yaşandı. Gümüşali köyünde yaşayan gıda toptancısı

Halit Sönmez'i telefonla arayan şüpheli, 10 çocuk babasına kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini, bankada bulunan parasının sahte kimlik ile çekileceğini söyledi. Halit Sönmez durumdan şüphelendi. Bunun üzerine kimliği belirsiz kişiler Sönmez'in oğlu Erhan Sönmez ile iletişime geçti. Dolandırıcıya inanan Erhan Sönmez de babasını arayarak, jandarmanın köye geldiğini, parayı kendisine verilen hesaba yatırmasını söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen baba-oğul, kendilerine verilen hesap numarasına 34 bin doları havale yöntemiyle yolladı.Parayı yolladıklarına dair dekontu alıp, Muş Cumhuriyet Savcılığı 'na giden baba-oğul, burada dolandırıldıklarını anladı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri kısa sürede 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphel, tutuklandı, biri serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise aranıyor. 'SANKİ BÜTÜN BİLGİLERİM ONLARIN ELİNDEYDİ'Baba Halit Sönmez, "Beni telefonla arayanlar kendilerini jandarma ve savcı olarak tanıttı. Adıma sahte bir kimlik çıkarıldığını ve paramın bankadan çekileceğini söylediler. Sonra, 'Seni Cumhuriyet başsavcılığına bağlıyoruz' dediler. Birisi kendisini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıttı. Bilgilerimin çalındığını söylediler. Adımı, soyadımı ve para miktarımı aldılar. Her şeyimi benden iyi biliyorlardı. Sanki benim bütün bilgilerim onların elindeydi. Savcılığa gelmemi istediler. Savcılığın gittim. Daha sonra 'Dön bankanın oraya git' dediler. Dedikleri yere gittim ve polis ekiplerini gördüm. Polis ekipleri maske denetimi yapıyormuş. Polislerin dolandırıcıların peşinde olduğunu düşündüm. Sonra beni tekrar aradılar ve jandarmayı köye gönderdiklerini söylediler. 'Senin oğlun jandarmaya sert çıkıyor ve ikna olmuyor' ifadesini kullandılar. Beni oğlumla görüştürdüler. Oğlum da 'jandarmanın köye geldiğini' anlattı, inandım. Oğlumu da inandırmışlar. Bankadaki paramın miktarımı söylediler. 'Senin herhangi bir şubeden paranı çekecekler, çalacaklar' dediler. Paramın miktarını detaylı olarak bana söylediler. Beni de ikna ettiler" dedi.'DEKONTUNU AL, SAVCILIĞA GEL'Kendisine verilen hesaba 34 bin dolar gönderdiğini söyleyen Sönmez, "Sonra bana 'dekontlarını al savcılığa gel' dediler. Savcılığa gittim, savcıyı sordum, öyle bir savcının olmadığını söylediler. Dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.'BABAN SAVCILIKTA, TUTUKLAYACAĞIZ'6 çocuk babası Erhan Sönmez ise "Babam, dolandırıcılara benim telefon numaramı vermiş. 'Senin baban şu an savcılıkta, babanı tutuklayacağız. Sen babana jandarmanın buraya geldiğini anlat ve baban ikna olsun' dediler. Bu şekilde babamı ikna ettiler ve 34 bin dolar paramıza el koydular" dedi.'BELKİ ŞİMDİ PARAMIZI HARCIYORLAR'

Erhan Sönmez, "İki kişi yakalandı ve cezaevinde. Onların ifadesine göre parayı Remzi ile Sinan isimli kardeşler almış. Belki şimdi paramızı harcıyorlar. Ne olur paramızı onlardan alın ve bize verin. Bu para ile annem-babam hacca gidecekti. Pandemiden dolayı gidemediler" diye konuştu.