Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Modern Sanayi Sitesinde baba, iki çocuğunu silahla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken baba gözaltına alındı.

Olay, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Modern Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir dükkanda baba ile oğulları arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma esnasında baba H.Ç. silah ile oğulları İ.Ç. ve H.Ç.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekiplerince baba H.Ç.'yi olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı. Vurularak yaralanan çocukları İ.Ç. ve H.Ç. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Babası tarafından vurulan iki kişinin durumlarının kritik olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA