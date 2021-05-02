Son dakika haberi! Baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten öldü
02.05.2021 17:34
Son dakika haber... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 6 ay önce babası Mehmet Salih Dal'ı (76) koronavirüsten kaybeden Kürşat Dal (45), aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 6 ay önce babası Mehmet Salih Dal'ı (76) koronavirüsten kaybeden Kürşat Dal (45), aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.
Ereğli'de yaşayan Mehmet Salih Dal, 6 ay önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Şehir mezarlığında toprağa verilen Mehmet Salih Dal'ın oğlu Kürşat Dal da koronavirüse yakalandı. Kürşat Dal, 15 gün önce yatırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Kürşat Dal'ın cenazesi bugün gözyaşları arasında babasının yanında toprağa verildi.
Son Dakika Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi