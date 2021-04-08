Son dakika haberi | Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu (2) - Son Dakika

Son dakika haberi | Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu (2)

08.04.2021 19:03

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde baba ve oğlu silahla öldürülmüş bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde baba ve oğlu silahla öldürülmüş bulundu.

Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın vücuduna isabet eden çok sayıda mermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gökçebelen mevkisinde komşu taraflar arasında çıkan tartışma sonucunda M.D'nin, baba ve oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, firar ettiği tespit edilen zanlının yakalanması için güvenlik güçlerince çalışılma yürütüldüğü, olayın titizlikte soruşturulduğu belirtildi.

Son dakika haberi | Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu (2)
Son dakika haberi | Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu (2)
Son dakika haberi | Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu (2)
Son dakika haberi | Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu (2)

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Baba ve oğlu silahla öldürülmüş halde bulundu (2) - Son Dakika


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