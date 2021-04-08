Açıklamada, firar ettiği tespit edilen zanlının yakalanması için güvenlik güçlerince çalışılma yürütüldüğü, olayın titizlikte soruşturulduğu belirtildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gökçebelen mevkisinde komşu taraflar arasında çıkan tartışma sonucunda M.D'nin, baba ve oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdüğünü bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın vücuduna isabet eden çok sayıda mermi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkisindeki bağ evinin bahçesinde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Muğla 'nın Menteşe ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde baba ve oğlu silahla öldürülmüş bulundu.

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