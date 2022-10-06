Son dakika haberi! Baba ve oğlunun, genç marketçiyle kavga anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Baba ve oğlunun, genç marketçiyle kavga anları kamerada

06.10.2022 17:11
Son dakika haberi! Baba ve oğlunun, genç marketçiyle kavga anları kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen iki gencin kavgasına gençlerden birisinin babası da müdahil oldu.

Antalya'da daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen iki gencin kavgasına gençlerden birisinin babası da müdahil oldu. Oğluyla birlikte gencin işlettiği markete giden baba oğul, genç adama saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Döşemealtı ilçesindeki bir markette yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki Yusuf İslam Maral, B. T. ile geçtiğimiz gün ağız dalaşına girdi. Gençlerin tartışması sonlanmasının ardından ise akşam saatlerinde B. T. ile babası Ş. T., Maral'ın işlettiği markete geldi. İçeri girer girmez Baba Ş. T. ve oğlu B. T. bir anda gence marketin içerisinde saldırmaya başladı. Maral, tornavidayla saldırdığı ileri sürülen Ş. T. ve oğluna ise demir çubukla karşı koymaya çalıştı. Tarafların kavgasında Maral'ın boğazına sarılıp tutan Ş. T., genci oğluyla birlikte dışarıya çıkarttı.

Olay sonrası Yusuf İslam Maral, baba ve oğlundan şikayetçi olurken, ifadeleri alınan Ş. T. ve B. T. serbest bırakıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Sonuna kadar şikayetçiyim"

Sosyal medya hesaplarına yansıyan olayla ilgili karşı tarafın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yusuf İslam Maral, "Oğluyla ufak bir tartışma yaşadık. Ardından akşam saatlerinde hiçbir şey sorgulamadan boğazıma sarıldılar. Cebinden tornavida çıkarıp saplamaya çalıştılar. Boynumdan tutup araca bindirmeye çalıştılar. Beni başka yerde darp edeceklerdi. Şikayetçi oldum, savcılığa çıkmadan serbest bırakıldılar. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
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Baba ve oğlu, husumetli oldukları genci çalıştığı markette böyle darp etti Baba ve oğlu, husumetli oldukları genci çalıştığı markette böyle darp etti
Kaynak: İHA

Yusuf İslam, Döşemealtı, Antalya, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Baba ve oğlunun, genç marketçiyle kavga anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Baba ve oğlunun, genç marketçiyle kavga anları kamerada - Son Dakika
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