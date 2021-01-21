Son dakika haberi... Babaannesini öldürüp polise teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Babaannesini öldürüp polise teslim oldu
21.01.2021 18:32
Son dakika gündem haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı babaannesini tabancayla vurarak öldüren genç, suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı babaannesini tabancayla vurarak öldüren genç, suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2242 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında yaşanan tartışma sonucu 73 yaşındaki babaannesi Hatice Bodur'u öldüren torunu Mahmut Bodur (19), suç aletiyle birlikte Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Cinayet zanlısı torunun ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, yaşlı kadının yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Son Dakika Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunları çözemezsek mahkemeye başvururuz Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor