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Son dakika haberleri | BABACAN: ADAYLIK VE İTTİFAK İLE İLGİLİ KARARIMIZI SEÇİMLER YAKLAŞINCA VERECEĞİZ - Son Dakika

Son dakika haberleri | BABACAN: ADAYLIK VE İTTİFAK İLE İLGİLİ KARARIMIZI SEÇİMLER YAKLAŞINCA VERECEĞİZ

25.12.2021 16:03

Gelen son dakika haberlerine göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı adaylıkları ve ittifak ile ilgili kararlarını seçimlere yaklaşınca vereceklerini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı adaylıkları ve ittifak ile ilgili kararlarını seçimlere yaklaşınca vereceklerini söyledi.

DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Osmaniye'ye geldi. Otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu anda Deva Partisi olarak diğer partilerle olan diyaloglarının iyi olduğunu söyleyen Babacan, "Yani iktidar tarafındaki partileri bir kenara koyacak olursak diğer partilerle olan ilişki zeminimiz oldukça sıcak. Pek çok konuyu görüşüyoruz, istişare ediyoruz ama aynı zamanda güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili başlamış olan bir çalışmada 6 siyasi partiden birisi olarak masada katkımızı sunuyoruz. Bizim bu parlamenter sistemle ilgili çalışmamız geçen sene aralık ayında bitmişti aslında. 74 maddelik bir anayasa değişiklik paketini hazırladık ve bu anayasa değişiklik paketi her şeyle hazır ama biz bu aşamada bunu kamuoyuyla paylaşmadık. Çünkü dedik ki eğer mesele anayasa değişikliği ise anayasa değişikliği demek mecliste nitelikli çoğunluk demek" dedi.

Bu çalışmanın ittifak çalışması olmadığını vurgulayan Ali Babacan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bu 6 partiden 4'ü Millet İttifakı'nda yer alan partiler, 2'si Millet İttifakı'nda yer almayan ama parlamenter sistem çalışmasına katkıda bulunan partiler. O 2 partiden 1'i biziz. Biz bugün itibarıyla ittifaklardan veya cumhurbaşkanlığına adaylıklarından bahsetmenin çok erken olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bizim önceliğimiz partimizin kendi özgün kimliğinin vatandaşlarımız tarafından anlaşılması için daha çok gayret daha çok çaba göstermektir. Şu andaki önceliğimiz budur. Seçimler yaklaşınca o günkü şartlara göre kuşkusuz ittifak meselesini değerlendirebiliriz ama o günkü şartlarda onu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü o gün geldiğinde mevcut ittifakların yapısının aynen korunup korunamayacağını bilemiyoruz. Yani siyasette biliyorsunuz değişim çok hızlı olabilir. Bugünkü şartlar değiştiğinde yarın bakıyorsunuz farklı tablolar karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız hem cumhurbaşkanlığı adaylıklar ile ilgili hem de ittifakla ilgili kararımızı seçimlere yaklaşınca vereceğiz ve o gün açıklayacağız ve bugünden bunların çok tartışılmasını da özellikle cumhurbaşkanlığı meselesini çok tartışılmasını da uygun görmüyoruz."

Son dakika haberleri | BABACAN: ADAYLIK VE İTTİFAK İLE İLGİLİ KARARIMIZI SEÇİMLER YAKLAŞINCA VERECEĞİZ
Son dakika haberleri | BABACAN: ADAYLIK VE İTTİFAK İLE İLGİLİ KARARIMIZI SEÇİMLER YAKLAŞINCA VERECEĞİZ
Son dakika haberleri | BABACAN: ADAYLIK VE İTTİFAK İLE İLGİLİ KARARIMIZI SEÇİMLER YAKLAŞINCA VERECEĞİZ
Son dakika haberleri | BABACAN: ADAYLIK VE İTTİFAK İLE İLGİLİ KARARIMIZI SEÇİMLER YAKLAŞINCA VERECEĞİZ
Son dakika haberleri | BABACAN: ADAYLIK VE İTTİFAK İLE İLGİLİ KARARIMIZI SEÇİMLER YAKLAŞINCA VERECEĞİZ
Son dakika haberleri | BABACAN: ADAYLIK VE İTTİFAK İLE İLGİLİ KARARIMIZI SEÇİMLER YAKLAŞINCA VERECEĞİZ

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Deva Partisi, Ali Babacan, Seçimler, Anayasa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BABACAN: ADAYLIK VE İTTİFAK İLE İLGİLİ KARARIMIZI SEÇİMLER YAKLAŞINCA VERECEĞİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BABACAN: ADAYLIK VE İTTİFAK İLE İLGİLİ KARARIMIZI SEÇİMLER YAKLAŞINCA VERECEĞİZ - Son Dakika
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