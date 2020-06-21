Son dakika haberi! Babalar Günü - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı, Babalar Günü'nü kutladı.



Becel, mesajında, "Yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren babalarımız sevgi ve fedakarlık sembolü olarak, annelerimizle en değerli varlıklarımız olup, güçlü bir aile yapısının temelini oluşturmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Vali Becel, şunları kaydetti:

"Herkesin hayatında zor günlerinde elinden tutan, sıcak bir gülümsemesiyle kalbini ısıtan, sevgi ve güveni öğreneceği bir babaya ihtiyacı vardır. Yaşınız kaç olursa olsun baba figürü hayatınızın en önemli aktörüdür. Ailenin temel direği olarak görülen, güvenin, sevgi, saygı ve otoritenin sembolü babalar, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz varlıklardır."

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da babalık kavramının sorumluluk ve fedakarlık ile eşdeğer olduğunu vurgulayarak tüm babaların gününü kutladı.

Arı, evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, ömürleri boyunca evlatlarının rahatı, mutluluğu için koşturan fedakar ve emektar babaların karşılıksız sevginin bir simgesi olduğunu belirtti.