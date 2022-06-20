Son dakika haberi... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı

20.06.2022 19:07
Son dakika haberi... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı

Son dakika haberleri... KARAMAN'da dün 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Özeli'i (26) tabancayla vurarak göğsünden yaralayan Halit Özel, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KARAMAN'da dün 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Özeli'i (26) tabancayla vurarak göğsünden yaralayan Halit Özel, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Özel ilk ifadesinde "Oğlum eve alkollü gelmişti, biraz tartıştık. Tartışma sırasında silah kazara ateş aldı. Oğlumu bilerek yaralamadım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 488 Sokakta meydana geldi. Halit Özel, evlerinin bahçesinde tartıştığı oğlu Cahit Özel'e tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Özel, kanları içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Özel, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye  alınan Cahit Özel'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

'OĞLUMU BİLEREK YARALAMADIM' Eve gelen polislere teslim olan Halit Özel'in ilk ifadesinde oğlunu bilerek yaralamadığını söylediği öğrenildi. Özel ifadesinde "Oğlum eve alkollü gelmişti, biraz tartıştık. Tartışma sırasında silah kazara ateş aldı. Oğlumu bilerek yaralamadım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.

Halit Özel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Babalar Günü, Halit Özel, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı - Son Dakika
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